Covid:stabili dati in Calabria, aumenta tasso e meno contagi

(ANSA) - CATANZARO, 18 LUG - Registrano un andamento complessivamente stabile i dati sull'incidenza del Covid in Calabria. I nuovi contagiati sono 1.724 (totale 464.165), con un calo rispetto a ieri, quando erano stati 2.113 anche se con un numero minore di tamponi effettuati (5.144 rispetto a 6.933).

Aumenta il tasso di positività, dal 30,48 al 33,51%. I decessi sono 5 (ieri erano stati 3), con il dato complessivo che raggiunge quota 2.741. Si registrano 8 ricoveri in più nelle aree mediche (totale 325), mentre diminuiscono di un'unità quelli nelle rianimazioni (dato complessivo 15). I guariti sono 393.439 (+1.068), gli attualmente positivi 67.985 (+651) e le persone in isolamento 67.645 (+644). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle 5 Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 6.948 (71 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.868 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68.961 (68.624 guariti, 337 deceduti). - Cosenza: casi attivi 40.831 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40.704 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88.530 (87.360 guariti, 1.170 deceduti). - Crotone: casi attivi 2.567 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.690 (43.451 guariti, 239 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 13.982 (88 in reparto, 3 in terapia intensiva, 13.891 in isolamento domiciliare); casi chiusi 152.155 (151.349 guariti, 806 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 2.026 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.007 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.508 (40.332 guariti, 176 deceduti)