Covid:aumentano ricoveri in Calabria,in calo contagi (1.957)

(ANSA) - CATANZARO, 10 LUG - Aumentano ancora i ricoveri in Calabria - due in più nei reparti di cura e altri due in intensiva - a fronte di una diminuzione dei contagi ma anche dei tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono 1.957 i positivi riscontrati con 6.451 test e il tasso che scende al 30,34%.

Quattro i decessi, stesso dato di ieri, che portano il totale a 2.706. Nei reparti di cura degli ospedali calabresi ci sono due ingressi in più (290) e altri due anche nelle terapie intensive (14). I guariti sono 383.581 (+963), gli attualmente positivi 55.522 (+990) e quelli in isolamento 55.218 (+986).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.317.663. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 441.809. (ANSA).