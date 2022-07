Giochi:10eLotto,nel catanzarese vinti 2,5 milioni di euro

(ANSA) - SOVERIA SIMERI, 08 LUG - Un "10" da da 2,5 milioni di euro al concorso 10eLotto. E' quello che ha centrato, con una giocata di soli 4 euro, un fortunato scommettitore a Soveria Simeri, comune di circa 1.500 abitanti in provincia di Catanzaro. Ma non è tutto: probabilmente lo stesso vincitore, con una giocata identica da 4 euro e modificando un solo numero, ha centrato anche una '9' che vale 50mila euro.

Una giornata che ha comunque del memorabile per la piccola comunità calabrese.

Da quando si è diffusa la notizia è iniziata la caccia all'autore delle giocate vincenti. Attualmente la vincita di Soveria Simeri è la più alta assegnata nel 2022 dal concorso 10eLotto. Da inizio anno sono state assegnate vincite per un totale di 2,47 miliardi di euro.

(ANSA).