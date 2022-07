Furti e rapine seriali in discoteche, arrestato 20enne

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 07 LUG - Una serie di rapine e furti tra maggio e giugno scorsi in alcune discoteche di Gizzeria, nel catanzarese, messi in atto strappando dal collo delle vittime collanine e monili d'oro. A commetterli sarebbe stato un giovane di 20 anni di Lamezia Terme che è stato arrestato dai carabinieri di Gizzeria.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica.

Le discoteche in cui sono stati commessi i furti e le rapine sono ubicate tutte nella stessa località. I carabinieri sono giunti all'identificazione del responsabile visionando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza delle discoteche ed attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati negli stessi locali.

Secondo la ricostruzione fatta dai militari, il ventenne, una volta individuate le vittime, avvalendosi della complicità di altre persone che sarebbero adesso in via d'identificazione ed approfittando del sovraffollamento e della confusione che c'erano nelle discoteche, inscenava finte liti nel corso delle quali metteva a segno i suoi colpi. (ANSA).