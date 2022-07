Bronzi Riace: Occhiuto, cultura è attrattore, va valorizzata

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Per me la cultura non deve essere solo una sedimentazione della storia ma un attrattore di sviluppo. La Calabria purtroppo in questi anni non ha saputo valorizzare i suoi attrattori culturali e nemmeno il Paese lo ha fatto. Ma la Calabria può essere una risorsa per tutta Italia.

Oggi vogliamo superare i confini regionali e per farlo ci affidiamo a due guerrieri straordinari, i Bronzi di Riace": lo ha detto questa mattina Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, partecipando alla presentazione a Roma delle celebrazioni relative a Bronzi50 1972-2022, Cinquantesimo Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. "Appena mi sono insediato ho modificato la struttura e l'apparato burocratico della regione pensando a un dipartimento degli attrattori culturali", ha proseguito, "La Calabria è percepita come una regione molto bella ma non molti conoscono gli insediamenti culturali straordinari che ha: sono molti, non ci sono solo i Bronzi di Riace". (ANSA).