Bronzi Riace: Mancuso, occasione per comunicare bellezza

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 07 LUG - "La promozione della ricorrenza dei 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace sarà l'occasione per comunicare la bellezza dei due capolavori scultorei dell'arte greca classica, ma anche per segnalare il prestigio dei tanti beni culturali che la Calabria mette a disposizione dell'umanità e che vanno salvaguardati e valorizzati". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, intervenendo a Roma alla conferenza stampa di presentazione del programma per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

"Al contempo - ha aggiunto Mancuso - le iniziative programmate potranno rimarcare l'importanza strategica della Calabria quale ponte dell'Occidente verso l'Africa e l'Asia. Il Consiglio regionale partecipa all'evento con più iniziative, tra cui un convegno sul tema 'Cinquant'anni…e molto di più. Valorizziamo il patrimonio culturale calabrese' che si terrà nell'Aula consiliare il 20 luglio, con la partecipazione dei sindaci della Calabria". (ANSA).