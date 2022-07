Donna uccisa in Calabria, marito le contestava tradimenti

(ANSA) - CATANZARO, 02 LUG - Avrebbe contestato alla moglie presunte relazioni extraconiugali Luigi Carlino, l'ex falegname pensionato 73enne fermato dai carabinieri con l'accusa di avere ucciso a coltellate la moglie, Domenica "Mimma" Caligiuri, di 71, ex insegnante anche lei in pensione. Sarebbe stata questa una delle cause scatenanti dei frequenti litigi tra marito e moglie al culmine dell'ultimo dei quali, giovedì scorso, Carlino ha assassinato la moglie con una serie di coltellate una delle quali l'ha raggiunta al collo provocandone la morte istantanea.

L'ex falegname, dopo avere ucciso la moglie, ne ha adagiato il cadavere sul letto matrimoniale ed ha tenuto nascosto per due giorni quanto era accaduto.

Dopo che sono intervenuti stamattina, sulla base delle segnalazioni ricevute dai parenti della donna, che non avevano notizie di lei proprio da giovedì scorso, il cadavere della donna è stato trovato dai carabinieri. Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente le ricerche del marito, che è stato individuato in un bar vicino casa e condotto in caserma.

Carlino, dopo le dichiarazioni spontanee fatte ai carabinieri in cui ha fatto parziali ammissioni circa le sue responsabilità nell'omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, in presenza del suo legale di fiducia.

Il pensionato é stato posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. (ANSA).