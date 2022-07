Covid: contagi stabili in Calabria, 1.989. Cinque i decessi

(ANSA) - CATANZARO, 01 LUG - Contagi da Covid stabili in Calabria con 1.989 casi accertati rispetto ai 1.990 di ieri e un numero di tamponi fatti simile, 6.490 contro 6.366. Anche il tasso di positività non varia molto, dal 31,26 al 30,65%. Cinque le vittime con il totale da inizio pandemia che arriva a 2.679.

In lieve aumento - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati in area medica, saliti di 5 (192) mentre calano di 1 quelli in rianimazione (7). I nuovi guariti sono 762 mentre i casi attivi tornano sopra quota 40.000, con 40.174 contagi (+1.222). Gli isolati a domicilio sono 39.975 (+1.218). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.249.085 con 418.629 positivi. (ANSA).