Droga: trovato con 1 kg di cocaina e 19 di marijuana

(ANSA) - COSENZA, 29 GIU - I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un 52enne per detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina con relativo munizionamento e detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Cosenza Centro avevano notato nei giorni scorsi alcuni strani movimenti nei pressi di un magazzino del centro. Gli investigatori hanno così deciso di approfondire la situazione e grazie anche alla profonda conoscenza del territorio, hanno accertato come l'indagato avesse nella sua esclusiva disponibilità anche un secondo magazzino. Stamani è scattata, quindi, l'operazione nel corso della quale i militari hanno i due magazzini trovando e sequestrando circa un chilo di cocaina, 19 chili di marijuana, 5 confezioni di metadone da ml. 5, 4 bilancini di precisione, un revolver marca Smith & Wesson cal. 38 special, con matricola abrasa e 47 cartucce dello stesso calibro. Al termine degli accertamenti, il 52enne è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale di Cosenza. (ANSA).