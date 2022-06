In fiamme auto avvocato e capogruppo Pd Comune Calabria

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN FIORE, 28 GIU - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha distrutto, nella notte, a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, l'auto di un avvocato, Domenico Lacava, di 53 anni, già candidato sindaco e attualmente capogruppo del Pd nel Consiglio comunale del centro silano.

L'auto era parcheggiata in via Panoramica, in una zona centrale della cittadina. Le fiamme si sono propagate anche ad un'altra autovettura posteggiata nelle vicinanze che è stata seriamente danneggiata.

Sono in corso le indagini dei carabinieri intervenuti sul posto e le verifiche dei vigili del fuoco per stabilire le cause che hanno scatenato l'incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del rogo. (ANSA).