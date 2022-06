Catanzaro:ballottaggio, dato affluenza alle 19 conferma calo

(ANSA) - CATANZARO, 26 GIU - Il dato dell'affluenza ai seggi delle 19 conferma il calo dei votanti, rispetto al primo turno, nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Catanzaro, che vede come candidati Valerio Donato e Nicola Fiorita. Si è recato alle urne, infatti, il 26,78% degli aventi diritto. Il 12 giugno, quando si era votato, oltre che per gli aspiranti primi cittadini, per i candidati al Consiglio comunale, aveva votato alla stessa ora il 46,93%. (ANSA).