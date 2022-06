Religione:presto recuperata Chiesa della Riforma Corigliano

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 24 GIU - E' stato finanziato il restauro della Chiesa di S. Maria di Costantinopoli detta "della Riforma", risalente al XVII sec. e ubicata in piazza Vincenzo Valente a Corigliano. La struttura, inagibile da oltre un decennio per problemi di staticità, verrà presto verrà recuperata grazie ad un finanziamento (Decreto 455/22) "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d'arte" nella misura 2.4 del Pnrr. Ne dà notizia l'Arcidiocesi di Corigliano Rossano.

"La scheda-progetto di intervento - è detto nella nota - è stata elaborata in modo congiunto e sinergico dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e dall'Arcidiocesi di Rossano Cariati ed ha messo in rilievo le molteplici problematiche di consolidamento statico, conservazione e tutela che rivestono carattere di priorità, urgenza ed utilità sociale. L'idea progettuale è stata vagliata positivamente dalla Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della Cultura in modo tale che si potrà intervenire per riportare la Chiesa della Riforma al suo antico splendore". (ANSA).