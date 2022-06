Aggressione e rapina a Catanzaro,tre arresti dei carabinieri

(ANSA) - CATANZARO, 23 GIU - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Catanzaro con l'accusa di essere responsabili dell'aggressione e della rapina messe in atto il 9 giugno scorso ai danni di un uomo che, nel momento in cui si verificò l'episodio, si trovava insieme alla madre.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica.

L'aggredito, che alla guida della propria automobile stava percorrendo viale Magna Grecia, venne costretto a scendere dalla vettura, percosso e obbligato con la forza dai responsabili, uno dei quali impugnava un coltello, a consegnare le chiavi della sua vettura. L'uomo, però, essendo in possesso di un doppione delle chiavi, riuscì ad allontanarsi con la sua stessa automobile, denunciando poi i fatti ai carabinieri della Stazione di Santa Maria.

Secondo quanto è emerso dalle indagini dei militari, l'aggressione sarebbe da collegare a questioni di natura privata. (ANSA).