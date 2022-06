Turista scomparso nel cosentino, ricerche in corso

(ANSA) - GUARDIA PIEMONTESE, 22 GIU - Da ieri non si hanno più notizie di un turista B.G., di 52 anni, di Valgreghentino (Lecco) in vacanza ad Acquappesa Terme, nel cosentino. L'uomo, trekker allenato, è uscito nella mattinata di ieri con l'intento di raggiungere l'abitato di Guardia Piemontese attraverso un sentiero molto impegnativo, in una zona impervia e con molte pareti di roccia.

Da moltissime ore ormai on risponde più al cellulare, che aveva con sé.

Allertati dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf), sono intervenuti i tecnici della Stazione di Soccorso alpino Pollino - che hanno dato notizia dell'accaduto - e la squadra forra del Soccorso alpino e speleologico Calabria (Sasc). Gli operatori sono giunti sul posto ed hanno avviato le ricerche su tutta la zona. Attività che, per ora, non hanno dato alcun esito. Sul posto ci sono anche i carabinieri e i Vigili del fuoco. (ANSA).