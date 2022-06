Covid:in Calabria 1.288 contagi e 2 decessi,tasso al 25,11%

(ANSA) - CATANZARO, 22 GIU - Sono 1.288 i contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore con 5.130 tamponi eseguiti e un tasso di positività, in ulteriore crescita, al 25,11%. Due i decessi per un totale complessivo, dall'esordio della pandemia, di 2.654 vittime. Un ricovero in più è da registrare nelle corsie dei reparti cura (146) e due in meno in terapia intensiva (5). I guariti sono 370.028 (+696) mentre gli attualmente positivi 32.104 (+590) e gli isolati a domicilio 31.953 (+591).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto rilevano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.201.346. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 404.786. (ANSA).