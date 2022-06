Rubarono trattore e materiale agricolo, 4 arresti dei Cc

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 GIU - I carabinieri del Comando provincia di Reggio Calabria hanno arrestato tre persone, tutte con precedenti, con l'accusa di ricettazione. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza disposta dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura.

Le attività investigative svolte dai militari sono state avviate a seguito della denuncia contro ignoti presentata per il furto di un trattore e di altro materiale agricolo. A seguito della denuncia è stato rilevato che lo scorso 23 febbraio, i carabinieri, nel corso di un normale controllo del territorio, avevano fermato un furgone con a bordo un trattore agricolo con caratteristiche sovrapponibili a quelle del mezzo oggetto di furto. Nella circostanza, i militari avevano sottoposto a controllo anche un'autovettura con a bordo tre degli arrestati, che precedeva lo stesso furgone e che alla vista della pattuglia aveva fermato spontaneamente la corsa in attesa di verificare l'esito del controllo, con evidente funzione da "staffetta". Il controllo incrociato dei dati ha consentito di ricostruire le circostanze del fatto e di evidenziare la presenza di una sorta di rete mirata a immettere sul mercato nero i mezzi rubati.

Il quadro indiziario ha permesso, con i supporto della Procura, di delineare lo scenario probatorio e di identificare i responsabili delle attività illecite nelle persone destinatarie delle odierne misure cautelari. (ANSA).