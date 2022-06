Picchia compagna che gli sfugge e lo denuncia, arrestato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 10 GIU - Avrebbe picchiato e minacciato con una forbice la compagna che dopo essere fuggita da casa dopo l'ennesima violenza subita si è recata in Questura per denunciarlo. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Questura di Vibo Valentia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della locale Procura.

La donna agli agenti della Squadra Mobile di Vibo ha raccontato le violenze subite dal compagno che si era impossessato del suo telefono cellulare e delle chiavi della macchina allo scopo di impedirle di chiamare i soccorsi e di rivolgersi alle forze dell'ordine. La polizia, dopo aver raccolto il racconto della vittima, ha avviato le indagini per verificare la fondatezza di quanto appreso comunicandone l'esito alla Procura di Vibo che ha chiesto ed ottenuto l'emissione nei confronti del responsabile delle violenze di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).