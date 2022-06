Tentata rapina in tabaccheria, due arresti dei carabinieri

(ANSA) - COSENZA, 09 GIU - Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Cosenza dopo che avevano tentato di rapinare una tabaccheria.

Quando i militari sono giunti sul posto i rapinatori erano già stati resi inoffensivi da un assistente capo della polizia penitenziaria, che si era introdotto nella tabaccheria mentre i due banditi picchiavano, utilizzando un manganello, il titolare del locale per costringerlo a consegnare loro il denaro custodito in cassa. Mentre l'agente teneva fermi i due rapinatori, il commerciante ha avuto la possibilità di chiamare il 112 e di fare intervenire così i carabinieri.

I due arrestati, su disposizione del sostituto di turno della Procura della Repubblica, sono stati condotti in carcere.

(ANSA).