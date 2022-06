Furto in negozio a Reggio, tre arresti delle Volanti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 08 GIU - Avevano appena rubato merce per un valore di 140 mila euro da un esercizio commerciale ma sono stati sorpresi e arrestati dagli agenti delle Volanti con l'accusa di furto. E' successo a Reggio Calabria dove i poliziotti in servizio di controllo del territorio, dopo essere stati allertati dalla Sala operativa a seguito di una telefonata che segnalava un furto in un negozio di una ditta di vendita di climatizzatori, hanno raggiunto l'esercizio notando un furgone con a bordo due persone che si stava allontanando seguito da un'auto con alla guida un'altra persona.

La vettura della polizia ha sbarrato la strada ai due mezzi venendo speronata dal furgone i cui occupanti sono stati comunque bloccati. Il conducente dell'altra auto, accortosi della situazione, dopo avere impattato con alcuni motocicli, ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma è stato fermato. Sia all'interno del furgone che nell'auto utilizzata dai malviventi è stato trovato il materiale trafugato dalla ditta. Dagli accertamenti effettuati sui due mezzi è risultato che entrambi sono stati rubati. (ANSA).