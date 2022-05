Picchia compagna e le provoca un'interruzione di gravidanza

(ANSA) - COSENZA, 31 MAG - I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 40enne, originario del Gambia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e aborto preterintenzionale. I carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno localizzato e arrestato l'uomo a Turi (Bari), con il supporto della locale Arma territoriale, in un campo di lavoratori stagionali.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe maltrattato la compagna, una 28enne sua connazionale e all'epoca convivente, fra giugno 2020 ed aprile 2022. la violenza del 40enne è addirittura sfociata nel cagionare, nell'estate del 2020, un'interruzione di gravidanza alla donna. Per questi motivi, valutando come assolutamente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, il Gip del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, alla luce di quanto accertato, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Bari. (ANSA).