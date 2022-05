Al via riprese Good Vibes con Michael Ronda

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - La Calabria farà da scenario a Good Vibes, una coproduzione Italia - Austria, tra la società austriaca Elly Film, in collaborazione con la Toed film srl, presentata allo scorso Festival di Cannes, all'interno del Padiglione austriaco.

Le riprese inizieranno il 13 giugno, dietro la macchina da presa Janet De Nardis (anche sceneggiatrice insieme a Mirko Virgili e Ersilia Cacace) che dirige, tra gli atri, la star messicana Michael Ronda, attore di serie di successo come Soy Luna e Control Z, Caterina Murino e Vincent Riotta (il Tommaso Buscetta della serie Il capo dei capi, tra i film, House of Gucci) Il film è realizzato con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, diretta dal Commissario Straordinario Anton Giulio Grande, e il contributo dei bandi selettivi del Mic.

Good Vibes affronta il tema dell'abuso della tecnologia e della tutela della privacy, il tutto in chiave fanta-tecnologica e con una struttura a episodi, tutti concatenati, in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino di un telefono e dei suoi proprietari. Una riflessione sulla nostra vita e su quella di chi amiamo. (ANSA).