Migranti:sit-in a Cosenza,troppi ritardi in rinnovo permessi

(ANSA) - COSENZA, 27 MAG - Alcuni migranti hanno protestato stamani davanti la Prefettura di Cosenza per chiedere la tutela e il rispetto dei loro diritti. Alcune decine di manifestanti hanno esposto striscioni e cartelli chiedendo di ridurre i tempi d'attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno, perché le lungaggini burocratiche rischiano di far perdere loro il lavoro.

Hanno chiesto, inoltre, di essere trattati meglio al momento del disbrigo delle pratiche, che avverrebbe, a loro dire, spesso senza un mediatore culturale, senza un traduttore e anche dopo lunghe attese per strada, al caldo o sotto la pioggia.

I migranti hanno denunciato anche una vera e propria "vendita delle residenze - hanno riferito - perché persone senza scrupoli offrono, dietro il pagamento di qualche centinaio di euro, delle dichiarazioni di residenza false che ci servono per poter continuare a lavorare in attesa della documentazione di legge".

(ANSA).