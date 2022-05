Droga: trovato con 280 grammi di marijuana, arrestato

(ANSA) - BISIGNANO, 21 MAG - E' stato trovato in possesso di circa 280 grammi di marijuana contenuti in un sacchetto di carta. Un sessantenne di Bisignano è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare nell'abitazione poi estesa ad un limitrofo terreno di proprietà hanno scoperto la sostanza stupefacente all'interno del cestello di una lavatrice dismessa sistemata fuori dall'abitazione.

La droga è stata sottoposta a sequestro assieme a materiale utilizzato per il confezionamento, a bilancini e alla somma di mille euro in contanti ed in banconote di piccolo taglio.

La sostanza stupefacente, ai fini delle analisi di laboratorio mirate a stabilirne qualità e quantità del principio attivo, è stata inviata al Laboratorio Lass del Comando Provinciale di Vibo Valentia. (ANSA).