Migranti: 2 sbarchi in poche ore a Crotone, arrivati in 181

(ANSA) - CROTONE, 18 MAG - Due sbarchi di migranti sono avvenuti in mattinata nel crotonese. In totale sono 181 le persone arrivate. Il primo sbarco è stato autonomo ed è avvenuto all'alba, nei pressi dei Fiume Neto. I migranti sono arrivati a bordo di un veliero senza essere intercettati e sono approdati sulla spiaggia di Gabella. Qui sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato. In questo frangente sono giunte 98 persone, gran parte delle quali egiziane. Tra loro anche 25 minori.

Nel primo pomeriggio, nel porto di Crotone, la Guardia di finanza ha condotto un'imbarcazione a vela intercettata ad un miglio a largo di Capocolonna: 83 le persone a bordo tra cui 35 minori non accompagnati.

Tutti i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto per le operazioni di identificazione e per la quarantena di 5 giorni come disposto dalle norme anti Covid. Le operazioni di sbarco in porto sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. (ANSA).