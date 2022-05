Sorpresi a prelevare materiale inerte in crotonese,3 arresti

(ANSA) - CROTONE, 13 MAG - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri, nel crotonese, in due distinte attività con l'accusa di furto e violazione delle normative in materia urbanistico - edilizia. I tre, L.P., di 44 anni; G.N. (53) e S.M. (46), sono stati sorpresi dai militari, impegnati in una serie di servizi mirati a prevenire e contrastare il fenomeno del furto di materiali inerti, lungo le le strade che costeggiano gli argini dei fiumi "Neto" e "Tacina", rispettivamente, nelle Località "Gips" di Castelsilano e "Niffi" di Roccabernarda. I carabinieri li hanno bloccati dopo che il materiale inerte ricavato dai prelievi illeciti attraverso l'uso di escavatori era stato depositato sui cassoni di due camion pronti ad allontanarsi.

I mezzi adoperati e il materiale inerte asportato illecitamente, pari a circa 600 metri cubi, del valore di circa 12 mila euro, sono stati sequestrati. (ANSA).