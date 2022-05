Andata Playout Serie B: Lanerossi Vicenza-Cosenza 1-0

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Lanerossi Vicenza batte Cosenza 1-0 (0-0) nell'andata dei Playout salvezza del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Romeo Menti di Vicenza. Il gol: nel secondo tempo Maggio al 90'. La partita di ritorno si disputerà venerdì 20 maggio, con inizio alle 20, sul terreno dello stadio San Vito di Cosenza.

Domani, intanto, è in programma il primo quarto di finale dei Playoff: appuntamento alle 20,30 sul terreno dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno per Ascoli-Benevento; dopodomani (sabato), con inizio alle 18, allo stadio Mario Rigamonti di Brescia toccherà ai padroni di casa contro il Perugia nel secondo quarto dei Playoff. Le vincenti affronteranno in semifinale rispettivamente il Pisa e il Monza. (ANSA).