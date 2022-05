Serie B: play out LR Vicenza-Cosenza; arbitra Maresca

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - E' Maresca di Napoli l'arbitro designato per la partita di andata del play out di Serie B tra LR Vicenza e Cosenza, in programma giovedì allo stadio 'Menti'.

Lo rende noto l'Aia. Giovedì 12 maggio (inizio alle 20.30).

Assistenti di linea saranno Bresmes e Berti, Volpi sarà invece il quarto uomo. Al Var è stato designato Marian, come Avar ci sarà Bindoni.

La partita di ritorno al 'Marulla' si giocherà il 20 maggio.

(ANSA).