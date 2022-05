Litiga con la moglie e la picchia, arrestato

(ANSA) - CHIARAVALLE CENTRALE, 09 MAG - Ha litigato con la moglie e l'ha picchiata. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri a Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, in flagranza di reato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, secondo quanto riferito dai militari che sono intervenuti a seguito di una segnalazione, al culmine della lite scoppiata all'interno dell'abitazione della coppia, si è scagliato contro la consorte che ha riportato diverse ecchimosi ed ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del servizio 118. Il quarantatreenne, dopo l'arresto, è stato portato in carcere. (ANSA).