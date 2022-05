Tentava di avere permesso soggiorno ma era ricercato,arresto

(ANSA) - CROTONE, 06 MAG - Si era presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ma, dagli accertamenti effettuati dal personale, è risultato che era ricercato da circa un anno, in quanto nei suoi confronti era pendente un provvedimento restrittivo emesso a Napoli. Un trentaduenne del Gambia è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Crotone per espiazione pena.

Il provvedimento di carcerazione era stato emesso nel giugno 2021 nei confronti del cittadino gambiano che dovrà scontare 9 mesi di reclusione a seguito di condanna definitiva per violazione della normativa sugli stupefacenti. (ANSA).