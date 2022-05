Covid:Calabria, 5 vittime e 1.589 contagi, positività 20,98%

(ANSA) - CATANZARO, 06 MAG - Sono 1.589 i nuovi casi di positività al Covid in Calabria dove si continuano a registrare vittime, 5 nelle ultime 24 ore con il totale da inizio pandemia che si aggiorna a 2.528. Il tasso di positività è in lieve crescita rispetto a ieri 20,98 contro il 19,84%. Prosegue il calo dei casi attivi e dei ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 ore si contano 3.414 nuovi guariti, il che comporta che i casi attivi scendano a 77.351 (-1.830). Gli isolati a domicilio sono 77.090 (-1.821). Riguardo agli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati nei reparti di cura scendono di 7 unità (249) e quelli nelle terapie intensive di 2 (12). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 2.989.334 con 367.120 positivi. (ANSA).