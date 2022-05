David:Swamy Rotolo premio miglior attrice protagonista

(ANSA) - CATANZARO, 04 MAG - La calabrese Swamy Rotolo è la vincitrice del David di Donatello assegnato alla "miglior attrice protagonista" per la sua interpretazione nel film "A Chiara" di Jonas Carpignano, regista e sceneggiatore che da anni vive e lavora a Gioia Tauro.

Swamy, 17 anni, nata nella città calabrese del porto, ha ottenuto il riconoscimento al suo esordio cinematografico e alla sua prima candidatura ai premi assegnati dall'Accademia del Cinema Italiano, che possono essere considerati gli "Oscar" italiani. Il film rappresenta il seguito di un'altra pellicola cinematografica girata da Carpignano nel 2017 e ambientata sempre a Gioia Tauro città nella quale il regista italo-americano ha scelto da tempo di vivere e lavorare. Quel film , "a Ciambra", sostenuto anche da Martin Scorsese, raccontava la vita della comunità rom insediatasi nell'omonimo quartiere di Gioia Tauro mentre questo tocca, senza spettacolarizzazioni, anche aspetti come i rapporti nella famiglia e il tema della 'ndrangheta.

Swamy, per la sua interpretazione nel film presentato anche all'ultima edizione del Festival di Cannes, nella Quinzaine des Réalisateurs, ha già ottenuto altri riconoscimenti a livello internazionale. (ANSA).