Covid: Calabria, contagi e tasso di positività in calo

(ANSA) - CATANZARO, 02 MAG - Calo dei nuovi contagi, da 1.246 a 933 (totale 360.062). In diminuzione anche il tasso di positività, dal 19,30 al 18.81, con meno tamponi effettuati, comunque, 4.961 rispetto a 6.456 (totale 2.955.243). I nuovi decessi sono 4 (ieri erano stati 2), con il dato complessivo che raggiunge quota 2.509. Non ci sono nuovi ricoverati nelle rianimazioni, il cui dato complessivo resta fermo a 18, mentre aumentano di 2 unità i pazienti presenti nei reparti ordinari (totale 257). Sono questi i dati relativi all'incidenza in Calabria del Covid comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione.

I guariti sono 781 (totale 273.249), gli attualmente positivi 84.304 (+148) e gli isolati a domicilio 84.029 (+146). (ANSA).