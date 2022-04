Covid:nuovo balzo contagi in Calabria,+3.057 e sei decessi

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - Nuovo balzo di contagi, di pari passo con l'aumento dei tamponi effettuati, in Calabria. Sono 3.057 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore nella regione, ieri erano meno della metà (1.316) con quasi 14 mila tamponi (13.692) e un tasso del 22,33%. Sei sono i decessi che portano il totale delle vittime a 2.485 dall'inizio della pandemia.

Aumentano in modo consistente anche i ricoveri nei reparti ordinari, +13 (297) mentre diminuiscono di un'unità quelli in terapia intensiva (16). Crescono di molto anche i guariti, +3.243 (263.816), segno meno, invece, per gli attualmente positivi, -192 (86.129) e gli isolati a domicilio, -204 (85.816).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.916.411. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 352.430. (ANSA).