Ucraina:musicista Mykhailiuk,molti russi non vogliono guerra

(ANSA) - COSENZA, 20 APR - "Sono molto felice di poter tornare a suonare in pubblico. Il mio cuore, però, è spezzato perché penso a quanto sta accadendo nella mia terra. E' assurdo e non ne capiamo le motivazioni. Noi abbiamo molti amici russi, tra l'altro, che questa guerra non la vogliono". Lo ha detto Olga Mykhailiuk, primo violino della "National Simphony orchestra" di Kiev, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine della cerimonia di inaugurazione della "Fiera di San Giuseppe", durante la quale la musicista si é esibita.

Olga Mykhailiuk ha lasciato l'Ucraina dopo lo scoppio della guerra e vive a Cosenza insieme alla figlia di cinque anni.

Al concerto hanno preso parte l'orchestra e il coro dell'istituto comprensivo "Zumbini" di Cosenza, diretti dal maestro Paolo Fiorillo, e la soprano Rosaria Buscemi.

"Cosenza - ha detto il sindaco, Franz Caruso - riparte dalla sua storia e dalle sue tradizioni, innescando quel processo virtuoso che ruota intorno a quel binomio cultura-economia che é capace di creare sviluppo ed integrazione sociale nella città moderna, multietnica e dinamica che vogliamo costruire". (ANSA).