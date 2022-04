Olio:Gambero Rosso,a Librandi premio miglior bio d'Italia

(ANSA) - VACCARIZZO ALBANESE, 15 APR - L'olio extravergine di oliva delle Tenute Librandi Pasquale di Vaccarizzo Albanese al top delle classifiche nazionali. Ad attestarlo è la nuova Guida Oli d'Italia 2022 del Gambero Rosso.

In particolare, riporta una nota, in occasione della della 54esima edizione di Vinitaly, alle produzioni dell'azienda sono stati assegnati il premio per il miglior olio biologico d'Italia andato al Monocultivar Nocellara del Belice bio dalla Guida Oli d'Italia 2022 e il premio speciale "La stella" e io riconoscimento assegnato alle aziende che hanno ottenuto le rinomate Tre Foglie Gambero Rosso per dieci anni. Questi risultati prestigiosi - è detto ancora nella nota - rappresentano motivo d'orgoglio per tutto il settore dell'olivicoltura calabrese e confermano la scelta, effettuata dall'azienda nell'ormai lontano 1997, di convertire al biologico l'intera produzione. Una decisione che guardava con lungimiranza al futuro del comparto olivicolo, mettendo al centro del processo produttivo l'esaltazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio e la tutela della preziosa biodiversità presente nelle nostre aree interne".

"Siamo veramente orgogliosi di avere ricevuto questo premio - afferma Michele Librandi che assieme al fratello gestisce l'azienda - che certifica la qualità su scala nazionale e internazionale del nostro olio biologico. Coltivare bio è per noi un atto d'amore verso la terra che, da secoli ormai, rappresenta la casa della nostra famiglia. È una scelta che richiede impegno quotidiano, sacrifici e ricerca costante, ma che, alla fine, è gratificante per tutti gli attori coinvolti".

"Questo inizio di 2022 - fa eco Angela Librandi, responsabile del controllo qualità dell'azienda - è stato intenso e difficile per noi, così come per tutti gli agricoltori calabresi, ma è stato anche un periodo pieno di soddisfazioni" (ANSA).