Covid: in Calabria 1.858 casi e 5 vittime, positività 20,57%

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Sono 1.858 i nuovi contagi da Covid in Calabria con un tasso di positività che resta stabile al 20,57%. Cinque le vittime registrate nelle ultime 24 ore con il totale che si aggiorna a 2.417. In calo di 13, nel saldo tra ingressi e uscite, il numero dei ricoverati in area medica (317) mentre restano stabili a 13 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 84.591 (+525), gli isolati a domicilio 84.261 (+538) ed i nuovi guariti 1.328. Ad oggi, secondo i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria, in Calabria il totale dei tamponi eseguiti è di 2.815.310 con 329.440 positivi. (ANSA).