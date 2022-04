Covid: in Calabria 1.837 nuovi contagi e quattro vittime

(ANSA) - CATANZARO, 14 APR - Sono 1.837 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria (ieri erano poco più di 2 mila), a fronte di quasi 9 mila tamponi e con un tasso di positività del 20,56%, in lieve calo. Quattro le vittime che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 2.412.

I ricoveri nei reparti ordinari aumentano di una sola unità (330) mentre quelli in terapia intensiva diminuiscono di due (13). Si contano 1.501 guariti (241.104) e gli attualmente positivi si accrescono di 332 (84.066). G isolati a domicilio aumentano di 333 (83.723).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2806.277. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 327582. (ANSA).