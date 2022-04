Covid:Calabria, risalgono contagi (+2.869), dieci i decessi

(ANSA) - CATANZARO, 12 APR - Torna a impennarsi, con l'aumento dei tamponi processati, la curva dei contagi in Calabria. Sono 2.869, ieri erano la metà circa, i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 13.393 test e un tasso di positività del 21,42%. Sempre alto il numero delle vittime, dieci, che portano il totale dei decessi a 2.405. In diminuzione i ricoverati nei reparti ordinari, -7 (343); stabili quelli in terapia intensiva, 17. I guariti sono 238.275 (+1.868); gli attualmente positivi 83.063 (+991) mentre gli isolati a domicilio 82.703 (+998).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.787.850. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 323.743. (ANSA).