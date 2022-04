Droga: nascondeva in casa hascisc e marijuana, arrestato

(ANSA) - TAURIANOVA, 11 APR - Nascondeva in casa hascisc e marijuana. Un uomo, con precedenti di polizia per furto e rapina, è stato arrestato a Taurianova dagli agenti del Commissariato di Ps con l'accusa di produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di una perquisizione nell'abitazione della persona arrestata, hanno trovato nascosti nel locale cucina, 77.6 grammi di hascisc e 2, 3 grammi di marijuana.

Il controllo all'interno dell'appartamento ha consentito di trovare anche tredici piantine di cannabis sativa, coltivate singolarmente in vaso. (ANSA).