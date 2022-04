Covid:in Calabria 1.431 positivi, tasso positività al 21,59%

(ANSA) - CATANZARO, 11 APR - Sono 1.431 i nuovi contagi da Covid segnalati nelle ultime 24 ore in Calabria con 6.627 tamponi fatti ed un tasso di positività del 21,59% (ieri 18,29).

Tredici le vittime (2.395) ma 4, secondo quanto specificato dall'Asp di Cosenza, sono avvenuti a domicilio nei giorni scorsi, rispettivamente il 21 febbraio, 8 marzo, 8 aprile ed 9 aprile. In aumento di 7 - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati in area medica (350), mentre diminuiscono di 3 quelli in terapia intensiva (17). I casi attivi sono 82.072 (+441), gli isolati a domicilio 81.705 (+437) e i nuovi guariti 977. In Calabria, ad oggi, secondo i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria, il totale dei tamponi eseguiti è di 2.774.457 con 320.874 positivi.

