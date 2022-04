++ Ndrangheta:imprenditore agricolo scomparso,fermata moglie ++

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 11 APR - Non si è allontanato volontariamente ma sarebbe rimasto vittima di un omicidio l'imprenditore agricolo Agostino Ascone, scomparso nel tardo pomeriggio del 27 dicembre da quando non fece più ritorno nella sua abitazione di Amato di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. In stato di fermo sono finiti la moglie dell'imprenditore Ilaria Sturiale, Salvatore Antonio Figliuzzi, legato alla donna e Giuseppe Trapasso, ritenuto complice dei due.

A carico dei tre è scattato un decreto di fermo emesso dalla Procura in seguito alle indagini effettuate dai militari del Nucleo investigativo di Gioia Tauro. (ANSA).