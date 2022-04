Covid: in Calabria 2.100 nuovi contagi e nove decessi

(ANSA) - CATANZARO, 09 APR - Nove decessi e 2.100 nuovi contagi in Calabria. Si mantiene sempre su livelli alti la pressione del Covid 19 in Calabria. I casi sono in lieve diminuzione rispetto a ieri (erano 2.173) con 10.307 tamponi e il tasso di positività che perde poco meno di un punto e dal 21,19 va al 20,37%. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 2.375. In calo, -4 i ricoveri nei reparti ordinari (338),stabile il dato delle terapie intensive (19). Si contano 1.352 guariti in più (234.255); gli attualmente positivi sono 81.194 (+739) e gli isolati a domicilio 80.837 (+743).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti si attesta a quota 2.758.980. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 317.824. (ANSA).