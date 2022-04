Tentata rapina a "Compro Oro",malviventi costretti alla fuga

(ANSA) - COSENZA, 08 APR - Due uomini travestiti da operatori ecologici hanno tentato una rapina ai danni di un "Compro Oro" di Cosenza. Il tentativo sarebbe però andato a vuoto per la reazione della titolare dell'esercizio.

Secondo una prima ricostruzione i due malviventi, dopo avere atteso che la proprietaria aprisse l'attività commerciale, l'hanno afferrata per il collo trascinandola all'interno del locale con l'intento di farsi aprire la cassaforte. La donna, però, è riuscita a divincolarsi e a indurre i due a darsi alla fuga.

Sull'episodio indagano gli agenti della Questura di Cosenza che hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ad ogni elemento fondamentale per individuare i due uomini. (ANSA).