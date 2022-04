Guardia costiera sequestra 330 kg di prodotto ittico

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 05 APR - Militari della Guardia costiera del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro hanno sequestrato 330 kg di prodotto ittico nel territorio comunale dell'alta sibaritide. In particolare, i militari hanno intercettato un corriere che trasportava illecitamente un carico di novellame di Sarda (Sardina Pilchardus).

Nel corso dell'intervento sarebbero emersi gravi irregolarità in merito alla detenzione del prodotto, di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione nonché privo dell'idonea documentazione volta ad attestare la tracciabilità dello stesso. Pertanto, il prodotto, circa 330 chili, che sul mercato illecito vale diverse migliaia di euro, è stato sequestrato per poi essere destinato alla distruzione dopo il giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal Servizio veterinario dell'Asp di Cosenza. Al trasgressore è stata irrogata una sanzione amministrativa di 25.000 euro. (ANSA).