Due persone scomparse,Prefettura Vibo attiva Piano ricerca

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 03 APR - La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano di ricerca per due persone scomparse in due centri della provincia, Simbario e San Calogero. Si tratta, rispettivamente, di un cinquantaquattrenne, Basilio Romano, e di uno straniero, Asen Borislavov Asenov, di 25 anni.

Il Piano di ricerca é partito sulla base di segnalazioni pervenute dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di San Calogero.

Le ricerche per l'individuazione dei due scomparsi, sulla base del Piano attivato dalla Prefettura, saranno condotte nei centri abitati e nelle aree più isolate del territorio provinciale. Al contempo, verranno diramate le foto dei due scomparsi agli altri presìdi territoriali delle forze dell'ordine. (ANSA).