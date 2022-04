Covid: Calabria, diminuiscono ancora contagi ma più decessi

(ANSA) - CATANZARO, 03 APR - Diminuiscono ancora i contagi da Covid in Calabria, passati dai 2.502 di ieri a 1.692. Giù anche il tasso di positività, dal 21,33 al 17,95%, con 9.426 tamponi effettuati (totale 2.691.296). Aumentano, invece, i decessi, che sono 10 rispetto ai 4 di ieri, con il dato complessivo di vittime da inizio pandemia che raggiunge quota 2.328. Calano di un'unità i ricoveri nelle rianimazioni (il totale é 20) e diminuiscono anche i pazienti in area medica, -7 (totale 348). I casi attivi sono attualmente 77.866 (+582), gli isolati a domicilio 77.498 (+590) e i guariti 223.051 (+1.100). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 7.218 (79 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.996 (32.742 guariti, 254 deceduti). Cosenza: casi attivi 35.358 (123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.233 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.100 (38.108 guariti, 992 deceduti). Crotone: casi attivi 5.084 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.062 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.931 (25.728 guariti, 203 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 12.954 (108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.842 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108.415 (107.708 guariti, 707 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 16.707 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.691 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.295 (17.135 guariti, 160 deceduti).