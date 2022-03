Droga: centrale di spaccio in casa, arrestato 29enne

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 31 MAR - Utilizzava la propria abitazione come centrale di spaccio. Un uomo di 29 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti del Commissariato di P.S. di Corigliano - Rossano, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti, durante un servizio, hanno notato che l'uomo nei pressi della propria abitazione, cedeva ad un uomo un involucro in cellophane. Il destinatario della cessione è stato fermato e trovato in possesso del pacchetto contenente eroina.

Successivamente si è proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare nell'abitazione del ventinovenne che ha consentito di trovare altra sostanza stupefacente dello stesso tipo, un bilancino e 400 euro in contanti suddivisi in biglietti di vario taglio. (ANSA).