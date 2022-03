Incassavano illecitamente reddito,10 denunce nel catanzarese

(ANSA) - GIMIGLIANO, 30 MAR - Avrebbero fruito del reddito di cittadinanza pur non avendone materialmente diritto per carenza di possesso dei requisiti previsti dalla legge. Dieci persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri a Gimigliano in provincia di Catanzaro.

L'attività di verifica è stata compiuta su un elenco di 150 persone da cui sono emerse le situazioni anomale, poi approfondite, e portate all'attenzione della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Le discrasie emerse rispetto ai requisiti richiesti sarebbero varie e comprensive di residenze fittizie, percezione di redditi non dichiarati, comunicazione di dati inerenti il nucleo familiare non rispondenti al vero. La somma ritenuta illecitamente sottratta ammonta in totale a circa 56 mila euro.

(ANSA).