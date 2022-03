Droga:trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, arrestato

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO, 30 MAR - Viaggiava a bordo della sua auto con indosso nove grammi di cocaina. Un boscaiolo C.S., di 31 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari a Petilia Policastro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fermato la vettura con a bordo il trentunenne nella frazione Pagliarelle del centro del crotonese e, avendo notato in lui una certa agitazione, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare, durante la quale C. S.

ha tentato di disfarsi di un ovetto in plastica, che è stato recuperato ed è risultato contenere 16 piccoli involucri 9 grammi di cocaina. Inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso anche di 325 euro in contanti ritenuti provento di una possibile attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. (ANSA).