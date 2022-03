Si ribalta trattore a Lamezia, morto conducente

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 24 MAR - Una persona, di cui non sono state rese note le generalità, é morta a causa del ribaltamento del trattore di cui era alla guida. L'incidente si é verificato in contrada "Zangarona" di Lamezia Terme. La morte del conducente del mezzo é stata istantanea.

Sul posto é intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme del Comando provinciale di Catanzaro.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dal personale del Commissariato di Lamezia della Polizia di Stato. (ANSA).